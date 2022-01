DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Produktion sinkt im November unerwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im November entgegen den Erwartungen nicht gestiegen, was vor allem an einem schwachen Output im Maschinenbau lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 2,4 (Oktober: 0,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion im engeren Sinne erhöhte sich um 0,2 (Oktober: plus 3,1) Prozent.

Deutsche Exporte im November höher als erwartet

Die Ausfuhren Deutschlands sind im November stärker als erwartet gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent, nachdem sie im Oktober um revidiert 4,2 (vorläufig: 4,1) Prozent zugelegt hatten. Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Die Importe stiegen um 3,3 (Vormonat: plus 5,2) Prozent.

Ifo: Materialknappheit lässt im Dezember leicht nach

Die Materialengpässe am Bau sind zum Jahresende leicht zurückgegangen. Nach einer Umfrage des Münchener Ifo Instituts haben im Dezember noch 31,3 Prozent der Unternehmen Lieferprobleme auf dem Hochbau erlebt. Im November beklagten sich noch 34,5 Prozent über Materialknappheit. Im Tiefbau sind laut Ifo 23,1 Prozent betroffen, nach 28,7 Prozent im November. "Trotz der aktuellen Verbesserungen bleibt die Lage angespannt. Die Werte sind im langfristigen Vergleich immer noch außergewöhnlich hoch", sagt Ifo Forscher Felix Leiss.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Dezember um 1,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Durchschnitt der zwölf Monate vor der Corona-Krise in Deutschland (März 2019 bis Februar 2020) war die Fahrleistung saison- und kalenderbereinigt um 4,6 Prozent höher.

Bullard sieht mögliche Zinserhöhung im März

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hält es für möglich, dass die US-Zentralbank angesichts des starken Inflationsanstiegs bereits diesen März mit der Anhebung der Kurzfristzinsen beginnen könnte. Der zinsbestimmende Offenmarktausschuss (FOMC), der das Tempo zur Beendigung der Anleihekäufe beschleunigt hat, sei in einer guten Position, um die Inflation zu senken, so Bullard in den Unterlagen, die er für eine Präsentation am Donnerstag vorbereitet hat.

SNB macht 2021 Gewinn von 26 Milliarden Franken

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr einen etwas höheren Gewinn als im Vorjahr gemacht. Wie die SNB in einer vorläufigen Veröffentlichung mitteilte, wird sie für 2021 einen Gewinn von 26 Milliarden Schweizer Franken ausweisen. 2020 waren es knapp 21 Milliarden gewesen. Für ihren Goldbestand meldete die SNB einen Bewertungsverlust von 0,1 Milliarden Franken und für die Franken-Positionen einen Gewinn von gut 1 Milliarde Franken.

Japan und USA wollen militärische Partnerschaft ausbauen

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen mit Nordkorea und China hat Japan eine Ausweitung seiner Unterstützung für die Stationierung von US-Truppen versprochen. US-Außenminister Antony Blinken kündigte am Freitag die Unterzeichnung einer Vereinbarung an, die "größere Ressourcen zur Vertiefung unserer militärischen Bereitschaft und Interoperabilität" bereitstellt. Demnach will Japan für fünf weitere Jahre die Kosten für die Stationierung von fast 50.000 US-Soldaten tragen.

UN-Sicherheitsrat will über Nordkoreas Raketentest beraten

Der UN-Sicherheitsrat soll am Montag hinter verschlossenen Türen über den jüngsten Raketentest Nordkoreas beraten. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Diplomatenkreisen erfuhr, wurde die Sitzung von den ständigen Mitgliedern USA, Frankreich und Großbritannien sowie von Irland und Albanien beantragt. Es werde "keine gemeinsame Erklärung" des Sicherheitsrats erwartet, sagte ein Diplomat. Ein anderer erwartete vor oder nach der Sitzung Äußerungen von Vertretern.

Aussicht auf schnelle Einführung einer erweiterten Impfpflicht gesunken

Die Aussicht auf eine schnelle Einführung einer erweiterten Corona-Impfpflicht scheint vor der Bund-Länder-Konferenz am Freitag gesunken. Die Impfpflicht wurde in einer der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorliegenden Beschlussvorlage für das Spitzentreffen nicht erwähnt, die SPD-Fraktion rechnet erst bis Ende März mit dem Abschluss des Gesetzesgebungsprozesses. Widerstand gibt es vor allem gegen ein Impfregister - manche ziehen den Nutzen der Impfpflicht sogar komplett in Zweifel.

Tokajew: Verfassungsmäßige Ordnung in Kasachstan "weitgehend wiederhergestellt"

Nach den gewaltsamen Protesten in Kasachstan haben die Sicherheitskräfte die Lage nach Regierungsangaben größtenteils wieder unter Kontrolle. Die verfassungsmäßige Ordnung sei "in allen Regionen weitgehend wiederhergestellt", erklärte Präsident Kassym-Schomart Tokajew am Freitag. "Aber die Terroristen setzen immer noch Waffen ein und verursachen Schäden an zivilem Eigentum", fügte er hinzu. "Deshalb wird der Anti-Terror-Einsatz bis zur vollständigen Vernichtung der Kämpfer fortgesetzt."

Regierung: 26 "bewaffnete Kriminelle" bei gewaltsamen Protesten in Kasachstan getötet

Bei den gewaltsamen Protesten in Kasachstan haben die Sicherheitskräfte nach Angaben der Regierung 26 "bewaffnete Kriminelle" getötet. 18 weitere seien in den vergangenen Tagen verletzt worden, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Alle Regionen des Landes seien "befreit und unter verstärkten Schutz gestellt" worden. Landesweit seien 70 Kontrollpunkte errichtet worden.

Staatsministerin Lührmann will Grenzschließungen im Schengen-Raum vermeiden

Die neue Europa-Staatsministerin Anna Lührmann will Grenzschließungen im Schengen-Raum künftig verhindern. "Uns geht es darum sicherzustellen, in Krisensituationen die Freizügigkeit der EU besser zu erhalten", sagte Lührmann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Wir wollen nicht wieder in eine Situation geraten, in der Grenzen geschlossen werden", sagte sie mit Blick auf die geschlossenen Grenzen während der Anfangszeit der Corona-Pandemie.

Trumps Internetplattform soll im Februar starten

Der Medienkonzern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump will seine lange versprochene Internetplattform im Februar starten. Eine "Truth Social"-App werde voraussichtlich am 21. Februar verfügbar sein, heißt es im App-Store von Apple. Sie soll ähnliche Funktionen haben wie die Programme von Facebook. Trump hatte die Gründung eines eigenen Online-Netzwerks angekündigt, nachdem er nach der Erstürmung des US-Kapitols vergangenes Jahr von Twitter, Facebook und Youtube ausgeschlossen worden war.

+++ Konjunkturdaten

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Dez +0,5% (PROG: +0,5%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Dez +0,8% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Dez +0,1% gg Vm

Ausgaben privater Haushalte Nov -1,3% (PROGNOSE: +1,6%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Nov -1,1% gg Vorjahr

Konsumneigung Nov 77,2%

Konsumneigung Nov -2,3 Pkt gg Vorjahr

