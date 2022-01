Seit 01.11.2021 ist Milan Jarosch neuer Vertriebsleiter bei der DMB Rechtsschutz-Versicherung. Er baut in dieser Funktion den Maklervertrieb deutschlandweit weiter aus. Bereits am 01.11.2021 hat Milan Jarosch die Leitung Vertrieb bei der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG übernommen. Er steuert die Vertriebsaktivitäten des konzernunabhängigen Rechtsschutzversicherers und baut den Maklervertrieb deutschlandweit weiter aus. Zuletzt war Jarosch beim Cyberdienstleister Perseus Technologies in Berlin für ...

