Die Aktienmärkte wurden von den Aussagen der Fed in ihrem FOMC-Protokoll auf dem falschen Fuß erwischt - gestern wurde zwar der Abwärtstrend gestoppt, die Bullen waren jedoch nicht in der Lage zu einem Gegen-Angriff. Heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten: werden dadurch die Zinsängste der Aktienmärkte verstärkt? Unter der Oberfläche zeigt sich, dass so viele Aktien geradezu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...