Sorgen um die Wirksamkeit von Totimpfstoffen gegen die Omikron-Virusvariante haben die Papiere von Valneva zuletzt stark belastet. Am Mittwoch hat der europäische Impfstoff-Entwickler seine Zeitpläne, was klinische Studien und Zulassungsanträge für den Coronavirus-Impfstoff VLA2001 angeht, bestätigt.Demnach peilt Valneva weiter eine behördliche Zulassung für das erste Quartal 2022 an. Das Unternehmen hat mit der Einreichung von Anträgen für die Erstzulassung begonnen und strebt grünes Licht in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...