DJ IAB: Arbeitslosigkeit in Europa sinkt vorerst nicht weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in Europa wird nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vorerst nicht weiter zurückgehen. "Die Omikron-Welle wirft bereits ihren Schatten auf die Aussichten am europäischen Arbeitsmarkt", kommentierte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen", die Ergebnisse des jüngsten European Labour Market Barometer. Dieses sank im Dezember zum sechsten Mal in Folge, und zwar um 1,2 Punkte auf 101,2. Rückgänge des Barometers gab es demnach vor allem in Mitteleuropa: In Österreich, Liechtenstein, Deutschland, Tschechien, Wallonien, und der Schweiz.

Der Teilindikator für die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen sank im Vergleich zum November 2021 um 1,5 Punkte auf 99,8 Punkte und lag damit erstmals seit Februar 2021 wieder unter der mittleren Marke von 100 Punkten. "Der Abbau der Arbeitslosigkeit in Europa kommt damit vorerst zum Ende", so Weber. Der Teilindikator für die saisonbereinigte Entwicklung der Beschäftigung sank um 1,1 Punkte auf 102,5 Punkte. Dies sei weiterhin ein guter Wert und entspreche insgesamt noch günstigen Beschäftigungsaussichten.

Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 17 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert.

January 07, 2022 03:50 ET (08:50 GMT)

