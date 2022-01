Der Verkauf gilt als der bisher größte deutsche Adtech-Exit: Für fast eine Milliarde US-Dollar kaufte das US-Unternehmen Applovin Anfang 2021 das Berliner Startup Adjust. Im Podcast beschreibt der Co-Gründer Paul Müller den Weg dorthin. In dieser Episode übernimmt mal wieder Fabian vom Jungunternehmer Podcast das Ruder. Sein Gast ist Paul Müller, einer der drei Gründer von Adjust. Adjust ist eine Berliner Startup und eine Business-Intelligence-Plattform für Mobile-Apps. Das Besondere an Adjust: Die Firma ist angeblich für fast eine Milliarde Dollar an das kalifornische Unternehmen Applovin verkauft worden. Über den Weg hin zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...