Von "Aktien" über "Corona" bis "Zinssparer" gibt Robert Halver von der Baader Bank AG einen Ausblick auf das Jahr 2022. Er geht von höheren Kursschwankungen am Markt aus. Trotzdem führe an Aktien kein Weg vorbei. Ein Artikel von Robert Halver, Managing Director und Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AGEs ist ein Leichtes, aus Corona-Varianten konjunkturelle Desaster mit Hollywood-Dramaturgie auch an den Aktienmärkten herzuleiten. Aber warum sollten "smarte" Viren die Wirte meucheln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...