Im Gegensatz zum breiten Markt notierte die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers gestern zumindest bis zum Mittag im Plus, um dann doch leicht ins negative Terrain abzurutschen. Dass sich die Aktie widerstandsfähiger als die meisten anderen Werte zeigte, lag an einem positiven Analystenkommentar. Die Bank of America hatte die Aktie zum Kauf empfohlen und das Kursziel von 43 auf 55 € angehoben. Der seit einem Jahr anhaltende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt.



Dies ist ein Auszug aus der heutigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

GEA GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de