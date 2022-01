2021 stieg das Vergütungspaket des CEO auf 98,7 Millionen US-Dollar. Zusammen mit 754 Millionen Dollar "alter" Aktienoptionen dürfte er nun Milliardär sein. Sie fließen aber nicht in den Faktor 1.447 ein, der ihn von seinen Angestellten trennt. 98,7 Millionen Dollar hat Tim Cook im Jahr 2021 verdient. Das geht aus einem Bericht an die Börsenaufsicht hervor. Der größte Teil fällt dabei auf Aktienzuteilungen. Cooks Basisgehalt liegt bei vergleichsweise niedrigen drei Millionen Dollar. Die schiere Menge fällt vor allem im Vergleich zu den Normalangestellten und seinem Vorjahresgehalt auf. Mehr zum Thema So viel Geld v...

Den vollständigen Artikel lesen ...