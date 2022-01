Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat in den letzten zwei Handelswochen beinahe 200 Basispunkte verloren, so die Börse Stuttgart.In das neue Jahr sei er mit 171,36 Prozentpunkten gestartet und habe seine Abwärtsbewegung im Wochenverlauf weiter fortgesetzt. Am Freitagvormittag notiere der richtungsweisende Euro-Bund-Future schließlich bei 170,36 Prozentpunkten auf dem tiefsten Stand seit November letzten Jahres. ...

