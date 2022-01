Was für ein Jahresauftakt für Tesla. Die Aktie des Elektroautobauers gewann zum Wochenauftakt mehr als 13 Prozent. Beflügelt wurde die Aktie von starken Absatzzahlen. Grund genug für die Deutsche Bank, die Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie zu bestätigen.Tesla hat im letzten Quartal 2021 einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt. Der Elektroauto-Hersteller brachte in den letzten drei Monaten des Jahres 308.600 Fahrzeuge an die Kunden. Im gesamten Jahr kommt Tesla damit auf gut 936.000 Auslieferungen, ...

