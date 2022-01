Zürich (ots) -Zum nachhaltigen Bauen existieren heute zahlreiche nationale und internationale Standards und Labels. Diese hat das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS) analysiert und in einer Broschüre zusammengeführt. Sie soll Bauherrschaften, Architekten und Planerinnen helfen, den passenden Standard für ihr Projekt zu finden.Standards und Labels erlauben es, die Nachhaltigkeit eines Gebäudes zu beurteilen, zu messen und zu vergleichen. Sie helfen auch, die Aufgaben zu systematisieren, und liefern im Idealfall die nötigen Arbeitsinstrumente mit. Die neue Broschüre "Landkarte Standards und Labels nachhaltiges Bauen Schweiz" des NNBS dokumentiert die Schwerpunkte der einzelnen Standards und vergleicht, wie umfangreich sie die Nachhaltigkeit abdecken. Bauherrschaften, Investorinnen, Entwicklern und Planerinnen können so beurteilen, welcher Standard oder welches Label am besten zu ihrem Bauvorhaben passt.Umfangreiche VergleicheDer erste Teil der Broschüre porträtiert die verschiedenen Standards und Labels, die in der Schweiz für das nachhaltigen Bauen relevant sind. Dazu zählen nationale Angebote wie Minergie, SNBS, 2000-Watt-Areal, Energiestadt oder SméO, aber auch internationale wie BREEAM, LEED oder WELL. Im zweiten Teil werden die Standards und Labels anhand verschiedener Kriterien miteinander verglichen, etwa der Anwendungsbereich, der Themenumfang oder die Projektphasen, die sie abdecken. Eine weitere Übersicht zeigt, für welche Gebäudetypen und Nutzungsvarianten sich die Standards und Labels eignen.Details als DiskussionsgrundlageDer dritte Teil der Broschüre beinhaltet Faktenblätter, welche die Standards und Labels kompakt auf einer Seite präsentieren und zusätzliche Informationen bieten. Damit eignen sich die Faktenblätter als Grundlage für die Diskussion innerhalb des Projektteams oder mit der Bauherrschaft.Die Broschüre kann auf der Website des Netzwerk Nachhaltigs Bauen Schweiz NNBS kostenlos heruntergeladen werden Download (https://www.nnbs.ch/ubersicht-standards-und-labels).Eine gedruckte Version ist per Mail an info@nnbs.ch bestellbar.Kontakt für MedienRené MosbacherMedienverantwortlicher NNBS044 316 10 67medien@nnbs.chOriginal-Content von: Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054251/100883646