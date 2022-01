New Found Gold Corp. gab gestern die Untersuchungsergebnisse von drei Diamantbohrlöchern bekannt, die darauf abzielten, die hochgradige Goldmineralisierung in der Zone Golden Joint zu erweitern, die sich etwa 1 km nördlich der Zone Keats befindet.



Diese Bohrlöcher wurden im Rahmen des laufenden 400.000-m-Diamantbohrprogramms des Unternehmens auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Queensway gebohrt, welches am Trans-Canada Highway 15 km westlich von Gander (Neufundland) liegt.



Wichtigste Abschnitte bei Golden Joint:



? 70,65 g/t Au über 5,25 m in Bohrloch NFGC-21-386 ? 33,10 g/t Au über 2,10 m in Bohrloch NFGC-21-274



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

