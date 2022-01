Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das neue Jahr ist noch jung und doch steht bei der 10-jährigen Rendite USA möglicherweise bereits eine extrem wichtige Weichenstellung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In ihrem Jahresausblick würden die Analysten eine "2" vor dem Komma für die US-Zinsen prognostizieren. Charttechnisch liefere der Kursverlauf gerade eine wichtige Bestätigung dieses Szenarios, denn jüngst habe das Zinsbarometer den Abwärtstrend seit Ende 2019 (akt. bei 1,67%) überspringen können. Aufgrund dieser Entwicklung müssten die Renditetiefs bei 1,43%/0,32%/1,13% als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden. Neben der Rückeroberung der Schlüsselzone bei rund 1,35% liefere dieses Trendwendemuster eine entscheidende Steilvorlage für eine Fortsetzung des Zinsanstiegs seit März 2020. Das letztjährige Hoch bei 1,78% definiere in diesem Umfeld das nächste Zwischenziel, doch perspektivisch dürfte die besagte "2%-Marke" in den Fokus rücken. Auf diesem Niveau würden das Hoch vom November 2019 (1,97%) zusammen mit den Tiefpunkten von 2017 und 2008 bei 2,02/2,04% sowie der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Renditerutsches von März bis August 2021 (2,02%) ein wichtiges horizontales Barrierenbündel bilden. ...

