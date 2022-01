MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 100 auf 148,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Christian Obst sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie bei dem Autovermieter ein mehrjähriges Wachstumspotenzial. Das erste Halbjahr 2022 sollte besser ausfallen als im Lockdown-geprägten Vorjahreszeitraum, im späteren Jahresverlauf dürften sich dann aber steigende Kosten und sinkende Mietwagenpreise bemerkbar machen. Die Vorzugsaktien des Unternehmens seien für Anleger vielversprechender./tih/edh



ISIN: DE0007231326

