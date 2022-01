ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die Abonnentenzahl des US-Ablegers der Deutschen Telekom habe sich zum Jahresende solide entwickelt, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vorausschauend sollte eine schnellere Integration der Sprint-Kunden die Fluktuation erhöhen, aber die Synergien beschleunigen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 23:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 23:59 / GMT

