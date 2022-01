Die Restaurantkette mit NASDAQ-Kürzel "PZZA" punktet aktuell mit einer strategischen Ankündigung: Mit Unterstützung des Private-Equity-Spezialisten FountainVest Partners will man bis 2040 im südlichen China mehr als 1.350 neue Filialen eröffnen; man nutzt dabei das Franchising-Modell.



Im Endausbau wäre es eine Vergrößerung des Filialnetzes um rund 25 %, so CEO Robert Lynch. Am Stichtag 26. September zählte der Konzern 5.569 Filialen in 50 Staaten, davon 4.978 Franchising-Betriebe. Die Aktie von PAPA JOHNS INTERNATIONAL durchlief 2017/18 eine Schwächephase und zog dann von 40 $ auf 140 $. Charttechnisch wurde im November/Dezember 2021 ein Doppeltop gebildet.



4,6 Mrd. $ Börsenwert steht gegen 2,2 Mrd. $ Umsatzerwartung in 2022. Mit einer Gewinnschätzung von 3,70 $ je Aktie gilt zurzeit KGV 34.



In Sachen Gewinnbewertung liegt Mitbewerber DOMINOS PIZZA ähnlich, kommt aber auf einen Börsenwert von 19 Mrd. $.



Aktuell steht "PZZA" in den USA bei + 5,6 % vorbörslich.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



