Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es war ein dynamischer Jahresstart bei Aktien, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe fast das Rekordhoch vom November (16.290 Punkte) erreicht, ehe die Veröffentlichung des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank der guten Anlegerstimmung einen empfindlichen Schlag versetzt habe. Die Mitschrift zeige eine wachsende Unsicherheit bezüglich der Inflationsentwicklung in den USA und nähre den Verdacht, dass der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik nicht mehr so lang auf sich warten lasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...