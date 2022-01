AT&S passt den jüngsten Halbjahres-Abschluss an: Dies erfolgt aufgrund eines abgeschlossenen Pre-Clearence-Verfahren bei der FMA, bei dem es um den Eigenkapitalausweis von bilateralen Vereinbarungen in Höhe von 24,6 Mio. Euro geht, wie AT&S mitteilt. Der Halbjahresbericht 2021/2022 wird nun neu veröffentlicht. Sämtliche weiteren Aussagen zu Ausblick, Liquidität und Nettoverschuldung bleiben von der Anpassung unberührt, teilt AT&S mit. Bei einem Pre-Clearance-Verfahren geht es um Prävention und Fehlervermeidung bei IFRS-Abschlüssen.AT&S ( Akt. Indikation: 42,90 /42,95, -2,00%) Die VST Building-Aktie hatte am 6. Jänner ihren letzten Handelstag an der Börse Frankfurt, wie die Börse Frankfurt veröffentlichte. Wie ...

