Bei den Preisen der Elektromodelle EQA und EQS von Mercedes-Benz in Deutschland gibt es einige Änderungen. So wurde die Einstiegsvariante des EQA teurer und die EQA-Variante 250+ sogar günstiger. Doch auch beim EQS gab es Änderungen: So ist u.a. die bisherige Basisvariante EQS 350 nicht mehr bestellbar. Preisanpassungen aufgrund u.a. eines Modelljahreswechsels sind üblich. Auch die Streichung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...