WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. Januar (2. KW)

=== M O N T A G, 10. Januar 2022 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November 10:00 DE/dbb Beamtenbund, Jahrestagung (digital), u.a. mit Bundesinnenministerin Faeser (10:00) und Bundesfinanzminister Lindner (11:55) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November 11:00 DE/Munich Re, Vorstellung des Naturkatastrophen- berichts 2021, München 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, öffentliche Anhörung zum Nachtragshaushalt 2021, Berlin - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 11. Januar 2022 07:00 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q, Hamburg 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, PK zum konjunkturellen Jahresausblick der Branche, Berlin *** 11:00 DE/Feierstunde anlässlich der Verabschiedung von Bundesbank-Präsident Weidmann und der Amtseinführung von Nagel; 11:20 Rede von EZB-Präsidentin Lagarde 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zu Eröffnungsbilanz Klimaschutz, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2033 mit Kupon von 0,10% über 750 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Nominierungsanhörung vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und Stadtentwicklung, Washington 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 12. Januar 2022 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Trading Update zum Jahresergebnis, Göppingen 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Mannheim 07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q, Amsterdam *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 08:00 DE/Öffentlicher Gesamthaushalt 9 Monate 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Mietzahlungspflicht bei coronabedingter Geschäftsschließung, Karlsruhe 10:00 BE/Treffen des Nato-Russland-Rates, ca 13:30 PK mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion November 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 16:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, einleitende Bemerkungen vor Meinungsaustausch mit dem Europaausschuss des französischen Senats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 US/Fed, Beige Book D O N N E R S T A G, 13. Januar 2022 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Lippstadt 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q, London 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Debatte über Wirtschaft und Klimaschutz (09:00) sowie Arbeit und Soziales (13:35), Berlin 09:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Video-PK zu wirtschaftspolitischen Herausforderungen 2022 *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, Kapitalmarkttag (virtuell) zum Wasserstoffgeschäft *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 US/Fed, Nominierungsanhörung von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und Stadtentwicklung, Washington *** - CN/Handelsbilanz Dezember - AT/Beratungen zwischen Russland und der OSZE zum Ukraine-Konflikt, Wien F R E I T A G, 14. Januar 2022 *** 08:00 GB/BIP November *** 08:00 GB/Industrieproduktion November *** 08:00 GB/Handelsbilanz November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. mit Debatte über Finanzpolitik, Berlin *** 10:00 DE/Destatis, Online-PK zum BIP 2021 *** 11:00 EU/Handelsbilanz November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York *** 13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Januar (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände November *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar - US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), New York - EU/Ratingüberprüfungen für Andorra (S&P und Fitch), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Griechenland (Fitch), Russland (S&P), Spanien (Moody's) S O N N T A G, 16. Januar 2022 16:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei FutureLab-Expertenrunde zur Zukunft Europas ===

