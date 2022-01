Zusammenarbeit führt zu einem ROI von 300 %

SAN ANTONIO, Jan. 07, 2022 (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Auronix in Bezug auf die Nutzung und Optimierung von Amazon Web Services, Inc. (AWS) bekannt, was seit der Implementierung eine Kapitalrendite von 300 % erbracht hat.

Auronix wurde 1994 gegründet und ist ein Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Calixta, der führenden Kommunikations-Platform-as-a-Service in Lateinamerika. Calixta verbindet Marken, die Millionen von Kunden betreuen, über die von ihnen bevorzugten Medien mit der richtigen Botschaft und zur richtigen Zeit und ermöglicht sinnvolle Konversationen im Kontext von Systemen, Prozessen und Menschen.

Auronix bedient die größten Marken der Finanzbranche, der Telekommunikation, des Einzelhandels und des E-Commerce und bietet seinen Kunden Kommunikationsdienste auf verschiedenen digitalen Kanäle an. Die Infrastruktur kann schnell aufgerüstet werden, um Verfügbarkeit, Redundanz, elastische Kapazitäten und die Überwachung von Vorfällen zu gewährleisten.

Was wir gemeinsam erreicht haben

Gemeinsam bauten AWS, Rackspace Technology und Auronix eine robustere Infrastruktur auf und trugen dazu bei, die Sicherheit von Auronix zu erhöhen sowie die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu steigern, indem alle Produkte in die Cloud verlagert wurden. Außerdem ist Rackspace Technology nun für die Überwachung der Infrastruktur, für Warnmeldungen, Lösungsvorschläge und die Planung der Risikominderung zuständig, wodurch Probleme proaktiv angegangen werden.

Diese Veränderungen setzten bei Auronix Ressourcen für die Entwicklung neuer Anwendungen frei, sodass das Unternehmen weiterhin innovativ sein und wachsen konnte, während es gleichzeitig einen 300-prozentigen ROI erzielte und die Migrationsgeschwindigkeit verdoppelte.

"Rackspace Technology bietet End-to-End-Multicloud-Expertise und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf die sicherere und effizientere Zentralisierung, Automatisierung und Optimierung von Prozessen", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Angesichts unserer Erfolgsbilanz war Auronix sofort klar, dass Rackspace Technology der perfekte Partner für die Beschleunigung der digitalen Transformation auf AWS sein würde."

"Rackspace Technology ist für uns ein extrem wichtiger Geschäftspartner", sagte Adrian Villaseñor, Co-Director bei Auronix. "Unsere Partnerschaft hat es uns ermöglicht, unsere AWS-Infrastruktur skalierbarer und angemessener zu verwalten, damit wir uns auf die Bereiche konzentrieren können, in denen wir gut sein müssen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

