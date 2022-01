Tinder hat ein neues Feature in der Mache: Mit Swipe Party könnt ihr gemeinsam mit euren Freund:innen swipen - online und remote. Eigentlich ist Tinder ja dafür da, eine:n Partner:in zu finden. Uneigentlich macht es aber auch ziemlich viel Spaß, gemeinsam mit Freund:innen durch den Feed zu swipen und die potenziellen Kandidat:innen in Yay oder Nay einzuteilen. Bisher musste man dafür aber im selben Raum sein und sich um ein Smartphone gruppieren. Tinder arbeitet an Feature für Gruppenswipen Wie Techcrunch unter Berufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...