Positive Nachrichten für die Aktionäre von Paion (WKN: A0B65S): In einer Pressemitteilung verkündet das Unternehmen heute, seine Rechte an Remimazolam auf dem chinesischen Markt komplett auf seinen Partner Humanwell zu übertragen. Paion erhält im Gegenzug 20,5 Millionen €. Ist das der Befreiungsschlag für das gebeutelte Papier, das aktuell - Paion ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin und hat seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...