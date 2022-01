Gold/Silber-Ratio: DAS sagt sie wirklich aus

Anzeige / Werbung Die aktuelle Ratio liegt bei knapp 0,8 und nähert sich einer wichtigen Schwelle Das Verhältnis von einem Markt zu einem anderen bezeichnet man als Ratio. Die Gold/Silber-Ratio hat sich als ausgezeichnetes Langfrist-Instrument erwiesen, mit dessen Hilfe man Bullen- und Bärenmärkte bei den Edelmetallen, speziell aber bei Gold ausgezeichnet antizipieren konnte. Der Planungshorizont reicht hierbei über 6-36 Monate. Im Wesentlichen oszilliert die Gold/Silber-Ratio zwischen zwei Schwellen: 0,40 auf der Unterseite und 0,90 auf der Oberseite. Betrachten wir nun die Gold/Silber-Ratio (blau) im Vergleich zum Goldpreis, um zu sehen, welche Ratio-Werte Indikationen für Rallye oder Korrektur brachten. Relative Tiefs in der Ratio (also, wenn Gold und Silber nicht allzu weit auseinander lagen im Preis) brachten in der unkittelbaren Folge Seitwärts- oder Abwärtsbewegungen von Gold. Hohe Ratio-Werte (wenn also Gold ein zigfaches von Silber ausmachte) waren starke Indizien für eine bevorstehende Edelmetall-Hausse und einen steigenden Goldpreis. Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley: Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22 Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 7 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )