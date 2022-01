NEW YORK (dpa-AFX) - Im Spannungsfeld positiver Konjunktursignale und den Sorgen vor schnelleren geldpolitischen Straffungen haben sich die US-Börsen am Freitag nur wenig bewegt. Die US-Wirtschaft schuf im Dezember zwar wesentlich weniger Arbeitsplätze als erwartet, die weiter rückläufige Arbeitslosenquote erreichte aber wieder das Vorkrisenniveau.

Im frühen Handel hielt sich der Dow Jones Industrial stabil mit plus 0,01 Prozent auf 36 239,11 Punkte. Nach den beiden vorangegangenen zwei Tagen mit teils herben Verlusten liegt der bekannteste Wall-Street-Index in der ersten Handelswoche des Jahres damit leicht im Minus.

Der S&P 500 sank am Freitag um 0,09 Prozent auf 4691,70 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,28 Prozent auf 15 720,98 Punkte abwärts. Für ihn ging es per Saldo in der ersten Handelswoche bislang um 3,7 Prozent nach unten. Anleger in Technologiewerten sorgen sich, dass steigende Zinsen den Schwung in der Wachstumsbranche ausbremsen könnten.

Der offizielle Jobbericht wurde nach den sehr starken Daten des privaten Dienstleisters ADP vom Mittwoch mit Spannung erwartet. Er fiel zwar mit Blick auf den Stellenaufbau erneut schwächer aus als erwartet, doch "vor dem Hintergrund der auf 3,9 Prozent gesunkenen Arbeitslosenquote und der kräftigen Lohnsteigerungen dürfte sich die Fed in der beschlossenen, schnelleren Gangart bei der Rückführung der Anleihekäufe aber bestätigt sehen", kommentierte Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba./ck/he

