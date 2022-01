Der Goldpreis droht gerade weiter abzurutschen. Aber so richtig scheinen Aktienmarkt und Goldmarkt noch nicht zu wissen, in welche Richtung man sich entscheiden soll nach den um 14:30 Uhr veröffentlichten Arbeitsmarktdaten in den USA. Die fielen mit 199.000 neuen Stellen sehr schwach aus, obwohl komischerweise deutlich mehr Amerikaner nicht mehr arbeitslos sind (hier dazu einige ...

