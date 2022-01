DJ PTA-News: Aurenia SE: AURENIA SE setzt Fokus auf Karmadise-App - AURENIA SE gibt bekannt, den Schwerpunkt auf die Entwicklung der App "Karmadise" zu legen.

Berlin (pta005/07.01.2022/16:44) - Die AURENIA SE (ISIN DE000A3H3L36, WKN A3H3L3, www.aurenia.com) gibt bekannt, zum Jahresstart den Schwerpunkt auf die Entwicklung der Guten Taten-App "Karmadise" zu legen.

Neben den Fortschritten bei den Programmiertätigkeiten wurden mit der Beauftragung von Gestaltern wichtige Meilensteine erreicht:

Mit dem Bochumer Ingo J.W. Karkhof wurde auf Empfehlung aus dem Netzwerk ein sehr erfahrener Texter rekrutiert. Karkhof überzeugt mit außerordentlichen Referenzen in zahlreichen B2C-Projekten. Er wird klare und motivierende Erläuterungen zu den Vorschlägen der Karmadise-App beisteuern.

Darüber hinaus wurde mit der jungen Fotografin Lina Rubinstein ein "wahrer Edelstein der Bildgestaltung gefunden", erklärt der Geschäftsführende Direktor der AURENIA Lars Braun. "Lina ist schon emsig dabei, ansprechende Bilddateien zu erstellen, die hervorragend ins App-Design passen und dem Nutzer gleich einen ersten Eindruck der vorgeschlagenen Guten Taten vermitteln."

"Mit den beiden Content Creators setzen wir auf Kompetenz und Talent. Außerdem brennen beide gleichermaßen für das Projekt einer App für Gute Taten", freut sich Braun. Er zeigt sich zuversichtlich: "Die technische Entwicklung ist derzeit in der Testphase, damit können wir bald Code und Content miteinander verschmelzen und anschließend die Betaversion erstellen. Die seriennahe Vorversion für Android als auch iOS wird im Januar an erste Usergruppen gehen, um auf Basis dieser realistischen Testerkenntnisse die finale Entwicklung abzuschließen."

Mit der Karmadise GmbH wurde überdies ein organisatorischer Rahmen geschaffen, der den Betrieb, die Weiterentwicklung und Verbreitung der App sichern wird. Hier werden mittelfristig zusätzliche personelle Ressourcen geschaffen, um die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Einstweilen hat Lars Braun auch die Position des Geschäftsführers der Karmadise GmbH übernommen.

Damit für den Markteintritt genügen Liquidität zur Verfügung steht, wird die AURENIA einen Großteil der Anteile der Tochter EchoChain AG an strategische Investoren abgeben. "Wir folgen so unserem Geschäftsmodell, mit den Ergebnissen von erfolgreichen Assets das Potenzial der neuen Projekte vorzufinanzieren", bestätigt Braun. Über Zahlen wurde Stillschweigen vereinbart. "Die Karmadise-App wird in der nächsten Zeit das bestimmende Projekt unserer Bemühungen. Die AURENIA SE wird aber weiterhin Anteile an der EchoChain AG halten", erläutert der Geschäftsführende Direktor.

