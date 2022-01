Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Nach einer erfolgreichen Präsentation auf der CES 2022 will Coway nun in Europa Smart-Home-Produkte für ein gesünderes Leben vorstellenSEOUL, Südkorea, 7. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, "The Best Life Solution Company", hat diese Woche auf der CES 2022 seine neuesten Innovationen im Bereich der Haushaltsgeräte vorgestellt. Die Matratzen, Wasserreiniger, Luftreiniger und Bidets des Unternehmens gehörten zu den wichtigsten Innovationen der Veranstaltung."Unsere Mission war es schon immer, das Leben der Menschen besser und gesünder zu machen, und wir freuen uns darauf, unsere neuesten Innovationen und Designs auf der CES 2022 und online zu präsentieren", so Rodney Ryu, Geschäftsführer von Coway Europe B.V. "Die Schaffung eines gesunden Wohnumfelds ist heute wichtiger denn je, und bessere Luft, besseres Wasser und besserer Schlaf können einen Wandel bewirken. Wir hoffen, dass unsere Smart-Home-Produkte den Nutzern ein gesünderes Leben ermöglichen."Coways leistungsstarke Luftreinigungslösungen erreichen EuropaCoway ist ein koreanisches Unternehmen für Haushaltsgeräte mit über 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Luftreinigern, Wasserreinigern, Bidets, Matratzen und mehr. Coway verfügt über das größte auf Luft und Wasser spezialisierte Forschungs- und Entwicklungszentrum Asiens, das über 4.200 geistige Eigentumsrechte und Patente hält. Mit mehr als einer Million verkaufter Luftreiniger pro Jahr in über 60 Ländern ist Coway ein führendes Unternehmen in der Luftfilterindustrie.Seit seinem Markteintritt im Jahr 2010 hat Coway eine führende Position im nordeuropäischen Luftreinigungssektor eingenommen. Die Premium-Linie "Airmega" ist in den skandinavischen Haushalten ein Hit und wird für ihre hervorragende Luftfilterleistung und kundenfreundliche Funktionalität gelobt. Coway expandierte 2021 nach Europa mit Produkteinführungen auf Amazon.Über Airmega-Luftreiniger - für alle Haushalte und UnternehmenCoway hat seine beliebtesten und meistverkauften Luftreiniger nach Europa gebracht, darunter Airmega 150 (Cartridge), Airmega Jet (Mini Storm), Airmega Mighty, Airmega 300S und Airmega Hue&Healing.- Airmega 150 (https://de.coway.com/coway-airmega-150) ist das neueste Coway-Modell für Schlafzimmer, das mit drei der renommiertesten Designpreise der Welt ausgezeichnet wurde: iF Design Award (Deutschland), Good Design Award (Japan) und IDEA Award (USA). Airmega 150 verfügt über einen einzigartigen "Pull-Out"-Vorfilter, der es den Verbrauchern ermöglicht, den Filter zu wechseln, ohne den Deckel des Produkts abnehmen zu müssen. Das macht die Reinigung des Filters äußerst bequem und verlängert die Lebensdauer des GreenHEPA-Hauptfilters.- Airmega Mighty (AP-1512HH) (https://de.coway.com/coway-airmega-mighty) der Airmega Mighty, mit einem Ionisator für den Schlaf- und Wohnbereich, wurde von Wirecutter in der New York Times in sieben aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2022, zur besten Wahl erklärt. Der Airmega Mighty war auch ein Bestseller in der Luftreiniger-Kategorie von Amazon USA im Jahr 2021.- Airmega Jet (https://de.coway.com/coway-airmega-jet) mit der revolutionären MegaJet-Technologie und Airmega 300S (https://de.coway.com/coway-airmega-300s) sind die Flaggschiff-Modelle mit doppelter Saugkraft und hoher Raumabdeckung. Airmega Hue&Healing (https://de.coway.com/coway-airmega-huehealing) ist ein hybrider Luftreiniger mit einem natürlichen Luftbefeuchter.Coway HyperCaptive LuftfiltersystemDas Besondere an den Coway-Luftreinigern ist das neueste HyperCaptive-Luftfiltersystem. Alle Coway Airmega-Luftreiniger sind mit dieser Technologie ausgestattet, die einen Vorfilter, einen Aktivkohlefilter und einen Green HEPA-Filter umfasst. Das HyperCaptive-Luftfiltersystem entfernt Nanopartikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikrometern, darunter Allergene, Bakterien, Hautschuppen, Staub, Gase, Schimmel und Viren, aus der Luft, um die Luftverschmutzung in Innenräumen zu beseitigen. Die Wirksamkeit des Systems wurde von unabhängigen Forschungslabors in Korea, Japan und den USA nachgewiesen.Coway hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben gesünder und komfortabler zu machen und bringt 2022 neue Produkte in Europa auf den Markt, darunter Airmega 250 und Wasserreiniger.Weitere Informationen über die derzeit verfügbaren Produkte von Coway finden Sie unter Coway-Website (https://de.coway.com/) und Amazon (https://www.amazon.de/stores/COWAY/page/AA051B76-5842-40BD-86AF-CD53CA502BED?ref_=ast_bln).Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. 