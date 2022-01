Viele Jahre profitierten die Aktienmärkte von TINA ("there is no alternative", keine Alternative zu Aktien), weil die Notenbanken extrem viel Liquidität ins System gekippt hatten. Nun aber stehen wir aufgrund der zu hohen Inflation am Beginn des monetären Klimawandels: immer mehr Notenbanken straffen ihre Geldpolitik, allen voran die US-Notenbank Fed. Dadurch steigen die Anleiherenditen, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...