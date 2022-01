Eine aufregende Handelswoche geht zu Ende. Dow Jones und S&P 500 litten weiterhin wegen der Anfang 2022 anstehenden Zinserhöhung. Besonders die US-Tech-Werte haben in dieser Woche teils hohe Verluste hinnehmen müssen. Am Freitag sorgte dagegen ein erneuter Kurssprung bei der Gamestop-Aktie für Aufsehen.Im Spannungsfeld zwischen positiven Konjunktursignalen und Sorgen vor schnelleren geldpolitischen Straffungen hat sich der Dow Jones Industrial am Freitag per saldo kaum vom Fleck bewegt. Die technologielastigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...