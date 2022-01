Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Das "erste Treffen des neuen Jahres" fand am 5. Januar im chinesischen Suzhou statt. Es werde erwartet, so hieß es, dass das regionale BIP von 2,2 Billionen Yuan bis 2021 erreicht wird. Der Bruttowert der Industrieproduktion hat den historischen Meilenstein von 4 Billionen Yuan erreicht. "4 Billionen", das steht für eine führende Position, sowohl in China als auch weltweit.Suzhou habe eine wichtige Position und erbringe herausragende Leistungen hinsichtlich der Politik der "Reform und Öffnung", so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Volksregierung der Stadt Suzhou.Cao Lubao, Mitglied des Ständigen Ausschusses der KPCh der Provinz Jiangsu und Sekretär des Stadtkomitees der KPCh von Suzhou, erklärte: "Das historische Merkmal von Suzhou in seiner 2.500-jährigen Geschichte ist die Kultur der Region Jiangnan, und mehr als 40 Jahre Reform und Öffnung prägen die Haltung, die Welt zu umarmen, und der Eintritt in eine neue Ära ist der Geist der Innovation. Die Entwicklung der digitalen Wirtschaft ist nicht nur der allgemeine Trend einer neuen Phase der wissenschaftlichen und technologischen Revolution und industrieller Reformen, sondern auch ein wichtiger Weg, um die qualitativ hochwertige Entwicklung von Suzhou zu fördern."Der eindeutige Vorschlag von Suzhou, "industrielle Innovationscluster im Zeitalter der digitalen Wirtschaft zu kultivieren und zu stärken", soll einen größeren Beitrag zur Gesamtsituation der chinesischen Entwicklung leisten.Im Rahmen des 14. Fünfjahresplans wird Suzhou dynamisch mehr als 100 Milliarden Yuan in Spezialfonds investieren, um industrielle Innovationscluster zu unterstützen. 30 Millionen Yuan werden an diejenigen vergeben, die zum ersten Mal unter den weltweiten Fortune 500-Unternehmen gelistet sind, und 10 Millionen Yuan an diejenigen, die zum ersten Mal unter den Fortune 500-Unternehmen in China gelistet sind.Suzhou hat die geeignete Größe für den Aufbau von Innovationsclustern. Gegenwärtig sind in der Stadt Industrien für fortschrittliche Materialien, elektronische Informationen und Geräteherstellung im Wert von 3 Billionen Yuan ansässig. Cao Lubao erklärte: "Unter der Gesamtplanung und Koordination der Regierung stellen alle Arten von Parks Boden bereit, Finanzen liefern das Wasser, rechtliche Vorgaben den Sonnenschein und die öffentliche Meinung ist die Luft, und sie bilden eine Gemeinschaft des Zusammenlebens, die zu einem unerschöpflichen Motor für eine hochwertige Entwicklung und zum unverwechselbaren Wahrzeichen der Stadt wird."Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=412382Bildunterschrift: Die Pressekonferenz zu dem TreffenPressekontakt:Herr Wang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Publicity Department of Suzhou Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160971/5116314