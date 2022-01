Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) und die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) erhalten im Rahmen der kommenden DAX-Dividendensaison mit Sicherheit wieder ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit: Wie viel Dividende gibt's? Wie hoch liegt die Dividendenrendite? Und andere Dinge sind garantiert relevant. Wir können natürlich bloß in die Vergangenheit blicken, um die derzeitige Situation zu bewerten. Aber auch bei der BASF-Aktie und der Vonovia-Aktie dürft das Management in den kommenden Wochen oder ein, zwei Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...