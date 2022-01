Der MSCI World Index hat sich bei vielen Anlegern als ein Standardmaß für die Geldanlage etabliert. Besonders ETFs, die den Weltindex abbilden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Gründe dafür sind relativ einfach zu erklären. So besitzen ETFs eine relativ günstige Kostenstruktur. Als börsengehandelte Indexfonds kann man zudem mit einem einzigen ETF-Trade Anteile an mehr als Tausend Einzelaktien erwerben. So zumindest ist der MSCI World Index konzipiert. Er enthält rund 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...