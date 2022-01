Tanger Factory Outlet Centers: spekulativer Long Trade mit dem Einzelhandels-REIT >>> PULLBACK-SETUP mit SKT <<<

Schwarze Zahlen und Dividende für 2021 bei Tanger Factory Outlet Centers (SKT). Short-Float-Anteil immer noch bei 13.07%! Gefährliche Falle für Leerverkäufer!

Symbol: SKT ISIN: US8754651060

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie konnte bei einem recht volatilen Verlauf in den vergangenen sechs Monaten über 5 Prozent zulegen. Momentan konsolidieren die Kurse oberhalb des leicht ansteigenden 20er-EMA. Wir warten gespannt auf den Bounce Richtung Pivot-Hoch.

Chart vom 07.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 19.71 USD





Meine Expertenmeinung zu SKT

Meinung: Das auf den Einzelhandel spezialisierte REIT hatte Corona-bedingt 2020 deutliche Rückschläge einstecken müssen. Für 2021 gibt es offenbar wieder schwarze Zahlen und auch eine Dividende. Mit der Omnikron-Welle, die zwar offenbar sehr ansteckend sein soll, aber womöglich weniger Hospitaliserungen und Lockdowns erfordert, könnte eine weitere Besserung eintreten. Der Short-Float-Anteil ist mit 13.07 Prozent zwar nicht so hoch wie im Februar 2021 als er bei 51.91 Prozent lag, aber immer noch hoch genug, um Leerverkäufer in die Bredouille zu bringen.

Setup

Mögliches Setup: Triggerpunkt wäre das Überschreiten der letzten Tageskerze. Den Stopp Loss könnten wir unter dem 50er-EMA setzen, so dass Als Kursziel peilen wir das o. g. Pivot-Hoch an und erreichen somit ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis. Die nächsten Quartalszahlen sind derzeit für den 17. Februar terminiert, so dass der Trade sehr wahrscheinlich nicht so schnell ausgestoppt wird. sie auch einen längeren Swingrtrade nicht stören würden. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SKT.

Veröffentlichungsdatum: 08.01.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tanger-factory-outlet-centers-skt-short-squeeze-koennte-kommen-hoher-short-float-anteil-2/