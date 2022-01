Amazon hat seine Arbeitnehmer-Richtlinien in den USA bezüglich Corona verändert. Ab sofort werden die US-Angestellten im Krankheitsfall nur noch sieben Tage lang bezahlt, und nicht wie zuvor zehn. Geregelt wird die Bezahlung im Krankheitsfall in den USA über das sogenannte PTO-Verfahren, das für Paid Time Off (bezahlt abwesend) steht. Im Vergleich zu deutschen Angestellten genießen US-Mitarbeiter:innen deutlich weniger soziale Absicherung im Falle von Krankheit. Für fast die Hälfte der amerikanischen Arbeitnehmer:innen gelten Krankheitstage als unbezahlte Abwesenheit. Mehr zum ...

