Die erste Handelswoche des Jahres stand im Zeichen nachlassender Sorgen in Bezug auf den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und zunehmender Sorgen über eine schneller als erwartet anstehende Straffung der US-Geldpolitik. Hinzu kam eine rekordhohe Inflationsrate in der Eurozone. Im Ergebnis stiegen die langen Zinsen deutlich an, der US-Dollar legte leicht zu, Bitcoin gab deutlich nach und die Aktien tendierten uneinheitlich, wobei die relative Schwäche der Wachstumsaktien gegenüber Substanzwerten offensichtlich war. Bei den Edelmetallen gaben Gold, Silber und Platin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...