Auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein haben mag, gab es in dieser Woche vom französischen Impfstoffentwickler Valneva nicht nur schlechte Nachrichten. Denn trotz des Kursrutsches wird Valneva den eigenen Zeitplan mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllen. Demnach bestehen gute Chancen, dass der Konzern im ersten Quartal die Zulassung für seinen Impfstoff in der EU, in Großbritannien und in Bahrain erhalten…

Mit dieser Zulassung könnte Valneva dann unmittelbar mit dem Geldverdienen beginnen. Denn es gibt bereits zahlreiche Liefervereinbarungen über Millionen von Impfstoffdosen, die dann sofort ausgeliefert werden dürften. An der Börse konnte sich die Aktie nach dem Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...