Las Vegas (ots/PRNewswire) -Das neue 8-MP-Ultraweitwinkel-Kameramodul von Immervision ermöglicht Laptops, Tablets und Notebooks ein herausragendes Weitwinkel-Bildverarbeitungssystem mit Low-Light-Fähigkeiten in einem einzigartigen, miniaturisierten ObjektivImmervision, der weltweit führende Entwickler fortschrittlicher Bildverarbeitungssysteme, die Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie kombinieren, stellt sein neues 8-MP-Weitwinkel-Kameramodul für Laptops, Tablets und Notebooks mit der patentierten Technologie von Immervision vor, die eine klare Bildqualität von Bildrand zu Bildrand ermöglicht.Die 8-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv-Sensor-Kombination von Immervision ist nur 3,8 mm dick und bietet eine hochwertige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine höhere Auflösung, ein weites Sichtfeld und eine hochentwickelte Verzerrungskontrolle erfordern. Diese Lösung eignet sich für eine Vielzahl von Videokonferenzszenarien, bei denen größere Szenen mit optimaler Bildsensorabdeckung, Pixeldichte und Qualität erfasst werden.Laptop-Hersteller, die der Nachfrage ihrer Kunden nach qualitativ hochwertigen Videokonferenzen nachkommen wollen, stehen vor dem schwierigen Problem, die Auflösung von Videogesprächen und das Sichtfeld der Kamera zu erhöhen, während der Platz für den Einbau moderner Kamerahardware begrenzt ist. Sie müssen Wege finden, sowohl die Objektive als auch das Kameramodul zu verkleinern. Viele sind nicht in der Lage, dies zu erreichen, so dass sie mit verzerrten Bildern, geringer Auflösung und Kameras mit kleinem Sichtfeld zu kämpfen haben, die bei schlechten Lichtverhältnissen schlecht funktionieren."In Zusammenarbeit mit OEMs konnten wir diesen helfen, das Sichtfeld und die Bildqualität in den wenigen Millimetern Platz, die in modernen Geräten zur Verfügung stehen, zu maximieren", erklärt Patrice Roulet Fontani, Mitgründer und VP of Technology bei Immervision. "Dieses Miniatur-Kameramodul kann in Verbindung mit den Algorithmen von Immervision zur Weitwinkel-Verzerrungs-Korrektur mit Gesichts- und Körperschutz verwendet werden und ermöglicht OEMs ein noch nie dagewesenes, neuartiges und frisches Videoanruf-Erlebnis."Mit dieser Ankündigung setzt das Unternehmen seine bewährte Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung und Bereitstellung von Bildverarbeitungssystemen vom Konzept bis zur Massenproduktion fort. Gleichzeitig hat das Unternehmen mehrere Patente in 28 Patentfamilien angemeldet, darunter Weitwinkel- und Freiformoptik, Bildverarbeitung, Sensorfusion und KI.Informationen zu Immervision Mit mehr als 20 Jahren Innovation schafft Immervision Lösungen, die über das menschliche Sehen hinausgehen. Die Deep Seeing-Technologie und renommierte Experten für Weitwinkeloptik und Bildverarbeitung ermöglichen es intelligenten Geräten mit übermenschlichen Augen, visuelle und kontextbezogene Daten in hoher Qualität zu erfassen. Das Unternehmen erfindet, entwickelt und lizenziert Weitwinkelobjektive und Bildverarbeitungssoftware für KI, maschinelles Sehen und Benutzeranwendungen, von der Erfassung bis zur Anzeige, in der Mobil-, Automobil-, Roboter-, Sicherheits- und anderen Industrie- und Konsumgüterindustrie. Für weitere Informationen: www.immervision.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1722229/Immervision_laptops_tablets.jpgPressekontakt:Paige McEachren,Marketing and Communications,Immervision,pr@immervision.comOriginal-Content von: Immervision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160947/5116519