Tomra Systems - Die Sammel- und Sortierlösungen der Norweger bleiben stark gefragt!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: TMR ISIN: NO0005668905



Rückblick: Tomra Systems zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Tomra-Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Die Aktie hat sich über dem EMA-50 nach oben gearbeitet. Im September ging es einmal kurz unter den gleitenden Durchschnitt. Diesen Ausrutscher konnten die Bullen aber schnell wieder korrigieren und die Aktie konnte ihren Weg nach Norden weiter fortsetzen.

Meinung: Tomra ist auf Sammel- und Sortierlösungen spezialisiert. Die Norweger sind Weltmarktführer bei Rücknahmeautomaten, sortieren aber zum Beispiel auch Batterien. Nachdem die Aktie einen Rücksetzer in dem Bereich des EMA-50 machte, rief dies am Freitag bereits wieder Käufer auf den Plan. Rücksetzer waren in der jüngeren Vergangenheit gute Einstiegsgelegenheiten in das Papier des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen.

Chart vom 07.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 59.32 EUR



Setup: Bei Kursen über der Kerze von Freitag könnte die Eröffnung eines Long-Trades aussichtsreich sein. Die Absicherung ließe sich unter der Kerze von Donnerstag, unter dem EMA-50 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in TMR



