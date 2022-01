Am gestrigen Freitag ging eine sehr abwechslungsreiche Woche an den Märkten zu Ende. Die Stimmung hat sich aufgrund von Zinssorgen radikal gedreht und viele Titel hatten nach einem fulminanten Einstand ins neue Jahr mit Korrekturen zu kämpfen. Erschwerend hinzu kommt derzeit, dass die Omikron-Variante des Coronavirus vielleicht doch nicht ganz so harmlos sein könnte, wie dies viele Börsianer kürzlich noch annahmen.Dass die Pandemie in diesem Jahr dank milder Verläufe ein schnelles Ende finden wird, daran glauben nur die Wenigsten Experten. Die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...