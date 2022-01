Aktionäre vom französischen Impfstoffentwickler Valneva mussten in den vergangenen Tagen einige Rückschläge hinnehmen. An den ersten drei Sitzungen kam der Kurs mächtig unter die Räder. Doch seitdem kommt es an den Börsen zu einer Stabilisierung, die einer charttechnischen Bodenbildung gleichkommt. Zudem gibt es von anderer Seite kräftigen Rückenwind.

Denn wie das Unternehmen bekannt gibt, wird man den eigenen Zeitplan aller Voraussicht einhalten können und im ersten Quartal die Zulassung für den Impfstoff VLA2001 in der EU, in Großbritannien und Bahrain erhalten. Damit kann für Valneva dann endlich das Geldverdienen beginnen, zumal der Markt für einen Totimpfstoff nach wie vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...