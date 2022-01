Angst vor baldigen Zinserhöhungen sorgten in der vergangenen Woche für eine Korrektur. Tatsächlich könnte sich die unsichere Börsenphase noch etwas fortsetzen. Doch das Abwärtspotenzial erscheint begrenzt. Erste Unternehmenszahlen werden erwartet, die nicht enttäuschen sollten. Zudem meldet sich BioNTech von einer Healthcare-Konferenz. Der Wochenausblick. Der deutsche Leitindex DAX, der nach seiner Jahresendrally in den ersten Tagen des Börsenjahres 2022 zunächst weiter bis auf wenige Punkte an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...