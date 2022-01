In meinem Ruhestandsdepot setze ich auf Diversifikation und defensive Dividendenaktien. Allerdings auch auf Konzentration, wo ich besondere Klasse erkennen. So wie eben bei diesen drei Top-Aktien, bei denen ich im Rahmen einer Bestandsaufnahme festgestellt habe: Rund 28 % meiner Altersvorsorge befinden sich in diesen Aktien. Blicken wir auf diese drei defensiven Dividendenaktien sowie die relativen Anteile. Es zeigt sich, dass die Aktien ein höheres Gewicht in meinem Depot einnehmen. Aber: Sie haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...