Nach dem 2008er-Finanzcrash schnitten Aktien fast in allen Jahren positiv ab. Meist verstärken sich positive Marktentwicklungen, weil mit steigenden Kursen das Vertrauen wächst. Auch in Deutschland investieren wieder mehr Menschen in Aktien. Lag die Quote 2010 noch bei 12,9 %, betrug sie 2020 schon 17,5 %. Zur Rekordmarke von 20 % im Jahr 2001 ist es also nicht mehr sehr weit. Diese Entwicklung allein besitzt natürlich wenig Aussagekraft, doch es mehren sich die Anzeichen, dass der Markt 2022 oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...