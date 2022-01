Köln (ots) -Ab Montag, 10. Januar 2022, streamt der WDR das neue True-Crime-Format 'Lokalzeit MordOrte' bei YouTube. Die Hosts Alina Freimann, Dana Marie Weise, Hamzi Ismail, Sarah Schröer López und Tim Berendonk gehen jede Woche einem Verbrechen aus Nordrhein-Westfalen nach. Sie sind vor Ort und sprechen mit den Menschen, deren Leben durch das Verbrechen verändert wurde. Und sie fragen: Wie hat das Verbrechen den Ort verändert?In den ersten Folgen spricht das Team mit Angehörigen eines getöteten Mädchens in Königswinter, erforscht, was ein Maskenmord mit einem beschaulichen Bielefelder Stadtteil gemacht hat und trifft Menschen, die 1964 den Flammenwerfer-Amoklauf an einer Schule in Köln miterlebt haben.Die Hosts nutzen bei ihrer Arbeit die Ortskenntnisse und die vielen Kontakte, die Lokalzeit-Reporter:innen im ganzen Land haben. Und sie steigen ins Archiv, zeigen Bilder von den Tatorten, von den Ermittlungen und den Prozessen.Für noch mehr Crime-Kompetenz sorgen Gäste wie Philipp Fleiter (Podcast 'Verbrechen von Nebenan'), André Miegel (Strafverteidiger 'lex hades') und der Crime-YouTuber Patrick Temp (Insolito). Neben diesen Crime-Experten wird Laura Larsson (1LIVE und Podcast 'Herrengedeck') in Sonderfolgen den Verbrechen auf ihre ganz eigene Art nachgehen.Redaktion: Bileam Bader, Mareike Maack, Christian SchmitzFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5116752