Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech befindet sich in der Krise. Zumindest was die Aktienkursentwicklung angeht. Seit den Tops Ende November hat der Kurs mehr als 40 Prozent nachgegeben und hat sich damit seit den Allzeithochs im Sommer mehr als halbiert. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie bereitet den Anleger in Bezug auf BioNTech regelrechte Kopfschmerzen. Aber:

Die Experten der Berenberg Bank sehen das komplett anders! Denn in der neuesten Studie bleibt die Privatbank für BioNTech super-optimistisch. Vor allem die Krebstherapie dürfte mithilfe der neuartigen mRNA-Methode zu einer echten Cash-Cow werden. Analyst Zhiqiang Shu bleibt daher bei seiner eindeutigen Kaufempfehlung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...