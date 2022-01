Berlin (ots) -Die Biobranche fordert den Bund auf, in seinen Kantinen deutlich mehr Bioessen zu servieren. "50 Prozent sollte das Minimum sein", sagte Peter Röhrig, Geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Besser wäre aber eine noch höhere Bio-Quote wie in Kopenhagen. "Von der Kita bis zum Seniorenheim beträgt dort der Bio-Anteil im Kantinenessen 90 Prozent - übrigens ohne, dass die Preise gestiegen sind", betonte Röhrig. Der BÖLW ist der Spitzenverband der Bio-Lebensmittelbranche und vertritt Landwirte, Lebensmittelproduzenten und Bio-Händler.Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, den Anteil der Ökoflächen in der Landwirtschaft von derzeit zehn auf 30 Prozent zu steigern, hält man im BÖLW für machbar. "Wir bräuchten jedes Jahr zwölf Prozent mehr Fläche. Das geht!", meint Röhrig. "In der Vergangenheit hatten wir schon solche Wachstumsjahre. Der Plan ist sehr ambitioniert, aber machbar."Online unter: www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bund-soll-mit-gutem-beispiel-vorangehen-biobranche-fordert-mindestens-50-prozent-bio-in-kantinen/27956280.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5116831