Für Investmentbanker und Übernahme-Experten großer Unternehmen in Deutschland war 2021 ein anstrengendes Jahr - und an dem Stress wird sich so schnell nichts ändern. Es gebe keinen Grund, warum die Fusionswelle im neuen Jahr abebben sollte, sagt Patrik Czornik von der US-Bank JPMorgan.

