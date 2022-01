BEIJING (IT-Times) - Die Regierung in Beijing interessiert sich neben Daten nun auch für die Nutzung von Computer-Algorithmen, die dafür sorgen, dass Kundendaten effizienter genutzt werden. Am 1. März 2022 treten neue endgültige Regeln für den Einsatz von Algorithmen in Unternehmen in Kraft, die es Nutzern...

Den vollständigen Artikel lesen ...